Conseil interministériel franco-sénégalais : Habib Sy veut la publication du compte rendu des réunions

A l’issue du conseil interministériel tenu entre le gouvernement français et celui du Sénégal le jeudi, 19 octobre 2017, à Paris, le comité de stratégie du parti Espoir et Modernité (PEM) / Yaakaar u Réew Mi demande aux deux gouvernements de bien vouloir publier intégralement le communiqué final du conseil interministériel. En effet, indique l’ancien ministre Habib Sy et ses camarades, la publication du compte rendu des réunions de cette nature étant une tradition républicaine dans nos deux pays, le comité de stratégie du PEM/Yaakaar u Réew Mi, demande aux deux parties de ne pas déroger à celle-ci.