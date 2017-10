Le Premier Ministre, Monsieur Mahammed Boun Abdallah DIONNE a présidé mardi 24 octobre 2017, un Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne de commercialisation de l’arachide 2017-2018.

La rencontre a réuni tous les acteurs concernés par la filière arachidière notamment, les structures de l’Etat, les institutions financières, les organisations de producteurs et paysannes, les huiliers et les partenaires.

Dans son propos liminaire, le Premier Ministre a rappelé les mesures d’accompagnement en faveur de la filière arachidière décidées par le Chef de l’Etat qui ambitionne de faire de l’agriculture le 1er moteur de croissance de notre économie et de consolider sa place de 1ère source de création d’emploi du pays.

Ainsi, pour cette présente campagne agricole 2017-2018, le Gouvernement a mobilisé environ 25 milliards de FCFA destinés à subventionner les semences d’arachide et l’engrais 6-20-10. En plus de la mise en place à temps des intrants et la facilitation de leur accès, le renforcement de la mécanisation a permis d’accroître les superficies cultivées et d’améliorer la productivité par le travail du sol.

Au regard des prévisions qui indiquent que 92% des cultures sont actuellement sécurisées, les perspectives de productions arachidières sont prometteuses et nettement meilleures que celles de l’année dernière aussi bien en quantité qu’en qualité.

Ainsi, le Premier a indiqué l’urgence à mettre en œuvre des mesures efficaces, pour garantir le plein succès de la campagne de commercialisation de l’arachide, en tenant compte des orientations majeures suivantes déclinées dans le Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture sénégalais (PRACAS) :

Mieux organiser la campagne de collecte ;

Sécuriser les revenus des producteurs ;

Eviter le bradage de la production ;

Sécuriser le capital semencier ;

Préserver l’efficacité et l’efficience de notre tissu industriel ;

Exploiter nos avantages comparatifs sur le marché international.

A la suite des échanges fructueux, le Conseil interministériel a adopté les mesures proposées par le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, qui seront soumises à la décision du Chef de l’Etat.

Le prix plancher de collecte est fixé à 210 francs CFA le kilogramme d’arachide et ce malgré la baisse des cours mondiaux ;

Le démarrage de la campagne est fixé au 1er décembre 2017 ;

Les factures en instance de la dernière campagne d’un montant d’environ 5 milliards seront payées avant la fin de l’année 2017 ;

La subvention au prix producteur accordée aux huiliers au titre de la campagne 2016-2017, d’un montant de 4,9 milliards sera également payée ;

Toutes les dispositions sont prises pour permettre à la SONACSOS SA de mobiliser les financements nécessaires pour participer convenablement à la campagne ;

Le protocole Etat-huilier sera reconduit ;

20 000 tonnes de semences écrémées seront collectées pour corriger le déséquilibre variétal au niveau du programme de multiplication des semences ;

10 000 tonnes de semences écrémées seront réservées à la zone sud (régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou).

Concernant les exportations, le Conseil interministériel suggère la mise en place d’un dispositif d’encadrement pour en tirer le meilleur profit. Ainsi, les semences certifiées seront interdites à l’exportation, le contrôle sanitaire et phytosanitaire des graines destinées à l’exportation sera renforcé, et il est permis aux exportateurs de mener leurs transactions au niveau des points de collecte.

Le Secrétaire général du Gouvernement, Porte-parole