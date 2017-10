Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU : Le Sénégal élu avec le meilleur score

A l’occasion des élections au Conseil des Droits de l’Homme, pour la période 2018-2020, le Sénégal vient d’être brillamment élu avec 188 voix, le meilleur score, ce lundi 16 octobre 2017, à New York, dans le cadre de la Soixante-douzième (72ème) session en cours de l'Assemblée Générale des Nations-Unies.



Cette brillante élection traduit l’engagement constant, connu et reconnu au niveau international, du Gouvernement du Sénégal en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’Homme. Elle est aussi le fruit de l’implication personnelle du Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL qui a usé de tout Son leadership dans la promotion de la candidature sénégalaise endossée par l’Union Africaine, la CEDEAO et l’OCI. Elle couronne également les louables efforts menés dans cette campagne par l’ensemble du réseau diplomatique et consulaire du Sénégal dans le monde.



Cette brillante élection illustre, une fois de plus, après celle au Conseil de Sécurité en 2015, la confiance renouvelée de la Communauté internationale à l’endroit du Sénégal et constitue une reconnaissance de sa contribution dans le cadre de la consolidation des droits humains.



Le Sénégal entend mériter toute la confiance ainsi placée en lui en participant activement aux travaux du Conseil des Droits de l’Homme.



Il réintégrera, après ses mandats successifs de 2006-2009 et de 2009-2012, cet important organe composé de 47 Etats membres, dont le siège se trouve à Genève, à compter du 1er janvier 2018.



Créé par la Résolution 60-251 du 15 mars 2006 de l’Assemblée Générale de l’ONU, le Conseil des droits de l’Homme, organe subsidiaire de ladite Assemblée Générale et composé des pays qui observent les standards les plus élevés en matière de droits de l’Homme, est chargé, entre autres, de veiller au respect universel et à la défense de ces droits, d’examiner les violations de ceux-ci et de formuler des recommandations pour y remédier.



Fait à Dakar, le 16 octobre 2017