Consécration – Xane D’Almeida élu pour la troisième fois consécutive meilleur meneur de la saison en NM1

Joueur très complet, pouvant prendre le match à son compte, il a été en grande partie le moteur de la très belle saison de son club, toujours en course pour les playoffs.



Auteur de grosses performances tout au long de la saison dans tous les compartiments du jeu comme ses 31 points à Challans, ses 10 rebonds contre le SAP Vaucluse, ses 13 passes décisives trois fois dans la saison ou ses 9 interceptions également contre le SAP Vaucluse, l’ancien palois a rendu une copie de 14,.2 points à 42,6% aux tirs, 4,5 rebonds et 7,2 passes décisives pour 17.5 d’évaluation en 32 minutes de moyenne sur 28 matchs.



Il devra continuer ce genre de performances dans les prochaines semaines pour permettre à son club de viser le plus loin possible et pourquoi pas, enfin passer la barre des quarts de finale de playoffs.



