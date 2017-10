Connexions haut débit pour le rachat de TIGO : Yérim Sow et Xavier Niel reçus par le Président Sall

Dakaractu a appris de sources généralement bien informées que Yérim Sow et son partenaire Xavier Niel ont été reçus hier par le président de la République. Les mêmes sources rapportent que Sow et Niel sont à Dakar pour finaliser, avec le Groupe Millicom, la transaction afférente à la cession de TIGO, signée depuis le 31 juillet passé. Cela, après que l’accord, passé en février, entre Millicom et Wari a été définitivement annulé. Millicom reproche à Wari de n’avoir pas respecté ses engagements en ne payant pas, dans les délais requis, " le deposit initial de 10 millions de dollars. Une thèse que réfute le patron de Wari.

Outre la holding d’investissement Groupe Teyliom de Yérim Sow et le groupe de Xavier Niel, le consortium qui hérite de TIGO comprend également Sofima, véhicule d’investissement en télécommunications contrôlé par le groupe malgache Axian, détenu par la famille Hiridjee et partenaire de Free à La Réunion (Only).