Congrès du Syndicat des travailleurs de l’industrie agro-alimentaire : Lamine Fall élu pour la deuxième fois Secrétaire général

Élu secrétaire général lors du 12ème congrès ordinaire du Syndicat National des travailleurs de l’industrie agro-alimentaire, Lamine Fall a tenu lors de la cérémonie, à présenter son rapport d’activités qui s’est accentué sur le contexte socio-économique, la situation du sous-secteur de la pêche.

Ce 12ème congrès a pour thème ‘’ précarité de l’emploi dans le secteur des industries agro-alimentaires.’’ « Ce 12ème congrès se tient au moment où le gouvernement du Sénégal amorce un tournant décisif dans la mise en œuvre du PSE par la réalisation de grandes infrastructures dont le TER, l’AIBD et la révolution par le mix énergétique qui entraîne aujourd’hui la baisse de l’électricité pour les ménages et les entreprises », déclare Lamine Fall.

Dans son rapport d’activités, ce dernier en se basant sur la situation du sous-secteur de la pêche a misé sur la forte contribution du PIB national, son apport en devise ainsi que le nombre d’emplois générés dont la pêche y joue un rôle stratégique dans l’économie Sénégalaise. Continuant, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des industries agro-alimentaires du Sénégal explique que ce secteur aussi important traverse des difficultés du fait d’un manque d’approvisionnement de matières premières et de marchés extérieurs fortement concurrentiels, d’un armement vétuste et d’une absence de navires glaciers. Sur ce, il affirme : « nous devons l’organiser avec les moyens du bord pour trouver des revenus de remplacement et participer ainsi à la réinsertion sociale de ses camarades qui ont perdu leurs emplois mais également lutter contre la pauvreté. Ce secteur malgré son importance, est aujourd’hui laissé pour compte en matière de protection sociale et de financement ». A l’en croire, l’Etat du Sénégal doit trouver des financements nécessaires pour développer le secteur de l’économie informelle.