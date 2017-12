Conflit foncier à Dodel et Demette : Le Chef de l’État met un terme au projet Afripartners

Les 25 chefs de village des communes de Fanaye et de Dodel ont finalement obtenu gain de cause dans la lutte qui les opposait à AfriPartners. Le chef de l’État a finalement tranché en faveur des populations de cette partie du Fouta qui se sont toujours opposées à l’installation de ce projet agro industriel marocain.

Cette décision d’arrêt immédiat des travaux a été rendu publique par le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement lors de la ziarra de Daray Aleybe, une localité située dans le département de Podor. A en croire ce dernier, c’est le chef de l’Etat qui a pris cette décision pour ramener le calme et la quiétude dans l’ile à Morphil.

Pour rappel, le gouvernement du Sénégal avait octroyé 10 000 hectares de terres cultivables au projet marocain mais cette décision s’est heurtée au refus catégorique des populations qui ont manifesté leur désaccord total à travers des marches et autres fora pour dire non à ce projet qui avait pour ambition de de déstabiliser l’écosystème dans toute cette zone agro-sylvo-pastorale.

A la suite de cette décision du chef de l’État, les populations de Demette et de Dodel ont laissé éclater leur joie pour savourer cette victoire acquise de haute lutte.