Conférence religieuse de l’amicale du MGLDAT

La conférence religieuse des femmes de l'amicale du ministère de la gouvernance locale du développement et de l'aménagement du territoire a vécu au centre culturel Douta Seck. Cette quatrième édition a été animée par oustaz Iran Ndao sous la présidence effective du ministre Abdoulaye Diouf Sarr parrain de la rencontre et de la marraine Ya Faty Thiaw Laye Sarr par ailleurs épouse du ministre. La présidente de l’amicale Mme Savane est revenue sur la vie de cette association et des actions qu’elle mène mais surtout du rôle qu’elle joue au sein du ministère avant de remercier Diouf Sarr. Le ministre qui a souvent accompagne cette amicale en l’offrant un billet pour le pèlerinage a la Mecque a décidé cette année d’offrir aussi un billet pour Rome pour les chrétiennes membres aussi de l’amicale. Un geste hautement magnifié