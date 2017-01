Conférence de presse : Khalifa Sall prêt à en découdre avec la direction du PS

Dans quelques instants ce sera le top départ de la conférence de presse qu’organise Khalifa Sall, en soutien au maire de la Médina incarcéré dans le cadre de l’affaire dite du saccage de la maison du parti socialiste. Mais d’ores et déjà, la salle qui a été désignée pour abriter cette rencontre avec la presse refuse du monde. Tous les responsables socialistes proches de l’édile de Dakar et de Bamba Fall ont tenu à honorer de leur présence ce moment tant attendu. La couleur est d’ailleurs annoncée par une banderole sur laquelle est inscrit : « Vive le parti socialiste des valeurs, Merci Senghor ».

Ousmane Tanor Dieng et son prédécesseur sont royalement ignorés. C’est dire que l'édile de Dakar est prêt à croiser le fer avec la direction actuelle de la formation verte.