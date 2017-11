Conférence annuelle des chefs de parquet : Les procureurs autour du thème, «l’action publique et la détention préventive »

Les parquetiers seront en conclave aujourd’hui pour échanger autour du thème, «l’action publique et la détention préventive ». L’initiative est de la Direction des Affaires Criminelles et des grâces qui organise la Conférence annuelle des Procureurs. Une occasion pour tous les Procureurs du Sénégal de discuter de leurs expériences et faire l’état des lieux de la pratique de la détention préventive. Dans la note conceptuelle de la rencontre, on souligne que la détention dite préventive ou provisoire est réalisée en vertu d’un mandat de dépôt ou d’arrêt. Ainsi, eu égard à la privation de liberté qui en découle sans l’intervention d’un jugement, cette mesure devrait être exceptionnelle. Le ministère de la Justice précise d’ailleurs que les échanges qui auront lieu à cette occasion permettront de dire si le recours à la détention préventive est excessif ou abusif. Ils vont également mettre fin aux amalgames qui rendent les procureurs responsables de toutes les détentions préventives. Il est cependant à craindre, selon le ministère de la Justice, que pour les mérites de la détention préventive, qu’il soit fait un usage trop fréquent de cet outil commode, mais aux conséquences graves sur la personne. Ce sera également l’occasion pour les procureurs de réfléchir aux alternatives à la détention préventive pour être mieux en phase avec le respect de la présomption d’innocence.