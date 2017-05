Condoléances de Djibo Leyti Ka à son ami Jean Karim Fall

Le journaliste franco-sénégalais de France 24, grand spécialiste de l’Afrique, est mort brutalement ce vendredi à l’âge de 59 ans, alors qu’il couvrait le sommet du G7 de Sicileen Italie. « C’était un grand », disent tous les journalistes africains et européens qui l’ont connu.

Jean-Karim Fall, journaliste et rédacteur en chef à France 24, était un reporter exceptionnel qui a participer de façon active au développement de RFI. Très fin connaisseur de l’Afrique et de ses décideurs, un journaliste tout terrain ! Il est le premier à annoncer au monde la mort de Félix

Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993. Un ami de l’Afrique, cette Afrique qu’il aimait tant s’en allé. Je m’associe à la douleur de sa famille et de ses proches, et transmets mes sincères condoléances à sa mère, son épouse et ses deux enfants.



LE PRESIDENT DJIBO LEYTI KA. .