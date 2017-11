Conditions carcérales : « Les prisons doivent s’adapter aux qualités de leurs pensionnaires » (ministère de la Justice)

Le ministère de la Justice a organisé conjointement avec le CICR, le premier atelier sur les infrastructures pénitentiaires.



Dix sept pays ont partagé leurs expériences nationales et les défis auxquels ils vont faire face. Une occasion saisie par le représentant du ministre pour rappeler que l’établissement pénitentiaire se porte bien et que des réhabilitations et constructions sont en cours. Toutefois, ajoute Mr. Aliou Ndiaye : « Les prisons doivent s’adapter aux qualités de leurs pensionnaires ».