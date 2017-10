Concours National de dissertation : UBA met en compétition tous les élèves du second cycle du Sénégal

Depuis 2011, la fondation UBA s’est déterminée à accompagner le développement socio économique des populations, en soutenant les secteurs de l’Environnement et de l’Education et dans cette démarche la United Bank for Africa invite tous les élèves de second cycle du Sénégal à participer à cette édition 2017 du Concours National de Dissertation qui s’inscrit dans la ligne droite du programme “l’Afrique qui lit”.



Ce concours a pour but de tester les capacités rédactionnelles des élèves du secondaire, en les soumettant à une épreuve de dissertation sur des sujets d’actualité, et c’est également l’occasion pour les participants de gagner des bourses d’études pour des universités Africaines de renom. Mais cette initiative est aussi destinée à redonner la culture de la lecture aux jeunes africains.



Les inscriptions seront reçues sur une période de six semaines dans les trois pays et des professeurs au Nigeria, au Ghana et au Sénégal seront engagés pour évaluer et sélectionner les 12 meilleurs essais de toutes les inscriptions reçues; ainsi 3 gagnants seront choisis parmi les 12.

Les candidats se feront le plaisir de soumettre une dissertation sur le sujet “ Pourquoi la littérature sert-elle de cadre pour exprimer l’insatisfaction? " Une dissertation manuscrite de moins de 750 mots, accompagnée de leurs coordonnées complètes et remise au Siège Social de l'UBA ou dans l'une des agences.

Le ministre de l’éducation représenté par Mme Astou Fall, chef du bureau formation DEMSG, a salué l’initiative de UBA qui contribue à redorer le blason de la culture de l’excellence, l’émulation et de l’entrepreneuriat.

Les gagnants recevront des bourses, tout comme des lots de consolation vont être remis aux finalistes...