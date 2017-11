Concours Business Academy : 150 idées de projets financées à plus d'un milliard de francs

La première édition de ce concours a eu lieu dans la capitale sénégalaise. Dans la première étape, celle de l'inscription, 6 605 candidats se sont inscrits pour participer à ce concours de Business Academy et 3 001 idées de projets ont été recueillies. Parmi lesquelles on a enregistré un taux de participation de 26% des femmes et 74% des hommes sur toute l'étendue du territoire national et la diaspora dans 15 secteurs d'activités, allant de l'agroalimentaire à la consultance.



Au terme de la sélection, 150 idées de projets ont été choisies et sélectionnées

pour un montant d'un milliard deux cents millions et 815 idées de projets ont été automatiquement présélectionnées et leurs titulaires ont reçu une formation en élaboration de Business Plan.

Les 150 récipiendaires ont reçu leurs attestations de subvention des mains du ministre du commerce Alioune Sarr, le 21 Novembre dernier.



Le financement est offert par l'IDA pour l'organisation pendant 4 ans du concours au Sénégal. Une manière de promouvoir le modèle d'accompagnement qui va de l'idée de projet à la commercialisation de production, en passant par la sélection des Business plans des candidats sélectionnés.



Ce programme confié à l'ADEPME, est piloté par le directeur Idrissa Diabira.

Avec ce nouveau programme qui vise à encourager '' entrepreneuriat chez les jeunes, l’espoir renait et l'expérience fera certainement des émules lors de la seconde édition... "