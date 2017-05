Concert de solidarité en faveur des enfants talibė : Le Maire de Ngoundiane et Waly Seck pour la bonne cause

Le Maire de Ngoundiane, Mbaye Dionne, a organisé ce dimanche à Thiès, un concert de solidarité en faveur des enfants talibė. A cette occasion, les alentours de la piscine de l'École nationale des Officiers d'active (Enoa) ont accueilli Waly Ballago Seck, le groupe Mabo et l'artiste Dame Sène, en Guest stars. Ils ont assuré le show. En soirée de solidarité, les thiessois se sont offert une bonne partie de danse.

En marge du concert, le Maire de Ngoundiane a réussi à passer le message de solidarité. En face, ses camarades et sympathisants ont répondu présent. Presque toutes les associations de jeunes basées à Thiès et alentours se sont fait représenter. Concernés par les problèmes de la mendicité au Sénégal, l'artiste Waly Seck et le Maire de Ngoundiane ont tenu à montrer leur soutien pour une campagne de solidarité en faveur des enfants talibė. À noter que les recettes du concert de Thiès seront renversées aux daaras et autres maisons d'éducation.