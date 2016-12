Complot autour du Boxing Day ?

Premier League Christmas Schedule, breaks. pic.twitter.com/kdOV42IKSQ

La Premier League n’est pas le championnat le plus suivi dans le monde pour rien, il n’y a pas de trêve hivernale ! Après les habituels festins de Noël, les passionnés de ballon rond ont donc le droit à une orgie de foot anglais lors du traditionnel Boxing Day, lundi. Huit matches sont programmés le "Jour des boîtes" et les festivités ne s’arrêteront pas là avec deux autres journées en moins de 10 jours ! Une succession de matches qui ne plait vraiment pas à José Mourinho…L’entraîneur de Manchester United a en effet pointé du doigt l’enchaînement de matches qui est plus ou moins favorable aux formations de PL. "La période chargée ne l’est pas pour tout le monde, car en analysant la congestion des matches, le calendrier est fait pour donner du repos à certaines équipes et créer des problèmes à d'autres", clame ainsi le "Special One" sur MUTV, sans pour autant se plaindre davantage: "On est habitué car on joue la Ligue Europa, qui crée ce genre de difficultés. Nous connaissons ça et c'est bien pour nous d'avoir tout le monde disponible".La programmation des rencontres bénéficie ainsi étrangement au… leader, Chelsea ! Les Blues jouent donc lundi, puis samedi 31 et enfin mercredi 4 janvier 2017, alors que tous les autres bigs du Royaume n'ont qu'une seule journée de repos entre les 19e et 20e journée. La tâche est d'ailleurs la plus compliquée pour les Reds, dauphins de Chelsea, qui affrontent Stoke City mardi soir avant d'enchaîner samedi et lundi prochains. Les joueurs souffriront. Les spectateurs adoreront.