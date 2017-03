Complicité d’escroquerie politique et financière : Un collectif demande la destitution de Bamba Fall et Khalifa Sall en tant que maire

Le regroupement des collectifs de la Médina et de centenaire Gibraltar organisé autour du CSIM enfonce le maire de la Médina Bamba Fall et son homologue de la ville Khalifa Sall et accuse ces derniers d’être des délinquants financiers. Il demande même la destitution des deux maires socialistes de la tête de leur mairie respective.

« On ne peut pas profiter tranquillement de ce que l’on a obtenu malhonnêtement. En effet nul n’ignore à la Médina, la nature frauduleuse de la Gestion du Maire. Bamba FALL qui a fait l’objet de neuf Plaintes relatives à sa gestion pour des cas de fraudes sur les salaires, les subventions des ASC et OCB, les travaux de l’école de Médine et le forcing du projet de supermarché, combinée à son style caractérisé par des actes violents. Les populations de la Médina en particulier et celles de Dakar en général, apprennent avec beaucoup de honte et de regret les révélations sur le rapport de l’IGE concernant la caisse d’avance de la ville de Dakar. Pour la Première fois dans la gestion communale de la ville, une escroquerie financière d’une telle ampleur est démasquée ».

Les collectifs de la Médina d’exiger que Bamba Fall et Khalifa Sall soient relevés de leurs fonctions de Maire pour complicité, trahison et abus de confiance.