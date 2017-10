Communiqué du conseil des ministres du mercredi 18 Octobre 2017

Entamant sa communication autour de la brillante élection du Sénégal au Comité des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies, pour la période 2018-2020, le Chef de l’Etat félicite le Ministre des Affaires étrangères, la Représentation du Sénégal auprès des Nations Unies, et l’ensemble des organisations et personnels engagés qui, à travers leurs actions quotidiennes, ont contribué, de façon significative, au rayonnement international de notre pays en matière de Droits de l’Homme.



En effet, cette haute confiance de la Communauté internationale à l’endroit de notre pays, illustrée par le meilleur score obtenu de 188 voix sur 193 Etats membres de l’Assemblée générale des Nations Unies, consacre l’engagement résolu du Sénégal et son attachement indéfectible à la promotion et à la protection des droits de l’homme, à la consolidation de la démocratie, de la paix, de la sécurité dans le monde et au développement du partenariat et de la solidarité entre les peuples.



Par ailleurs, revenant sur l’adoption, en Conseil des Ministres, du projet de Loi de Finances initiale pour l’année 2018, le Président de la République demande à chaque ministre, membre du Gouvernement, de prendre toutes les dispositions requises, en vue de la bonne préparation et du déroulement normal de la session budgétaire à l’Assemblée Nationale. Le Chef de l’Etat invite également chaque membre du Gouvernement à saisir cette occasion solennelle pour partager avec la représentation nationale et les populations, les réalisations et le programme de travail de son ministère, en vue d’une bonne appropriation des politiques publiques, de l’action et du bilan du Gouvernement.



En outre, le Président de la République demande au Premier Ministre de présenter à la fin de la session budgétaire, le programme de travail global du Gouvernement pour l’année 2018, qui intègre les réalisations à inaugurer, les projets à lancer en 2018, les textes législatifs et règlementaires majeurs qui doivent entrer en vigueur, dans le courant de l’année 2018, tenant compte des préoccupations récurrentes des populations exprimées par les honorables députés.

Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats, en informant le Conseil de de la visite d’Etat qu’il effectuera en Afrique du Sud, les 23 et 24 octobre 2017.



Le Premier Ministre a axé sa communication sur la problématique de la gestion des urgences dans les structures de santé et celle de la protection civile, en insistant sur le plan d’aménagement du site du Daaka de Médina Gounass, avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l’activité gouvernementale.



Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne agricole 2017-2018.



Le Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions a fait une communication sur la procédure d’examen du projet de loi de finances initiale 2018, par l’Assemblée Nationale.



Le Ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance a fait le point des préparatifs de la rencontre de haut niveau sur le mariage des enfants prévue à Dakar, du 23 au 25 octobre 2017.