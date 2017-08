Communiqué du Procureur : “Citoyens Numériques” plaide pour la sensibilisation à la place de la répression

Depuis quelques temps des dérives inquiétantes sont observées sur les réseaux sociaux au Sénégal. La liberté d’expression est en train d’être dévoyée à fin pernicieuse. Elle est, aussi malheureusement, en train d’être hypothéquée et confisquée. Ce qui fait frissonner une large frange de la population mais plus grave, fait craindre le pire pour notre société.Sur la toile, dans les chaumières et les Grand-Place, tout le Sénégal ne parle que «l’offense à la Nation» que la dame Penda Ba a faite. Tant et si bien que ses propos semblent éclipser les propos de Amy Collé Dieng qui a été arrêtée par la police consécutivement à une auto-saisine du procureur de la République. A côté de ces deux cas très récents, on peut ajouter l’affaire de la petite et innocente Sata, de Bara Fall alpagué pour «apologie au crime». Sans oublier l’histoire de la vieille dame filmée et traitée de sorcière.Ces comportements déviants et attentatoires aux bonnes mœurs, à la bienséance et aux lois et règlements laissent, certes, pantois les sénégalais mais ils font plus appel à un questionnement profond et bien structuré à l’aune de la croissance rapide et incessante des technologies. Il est évident et prouvé par la jurisprudence qu’une répression à elle-seule ne viendra pas à bout de ces graves dérives.Nous sommes convaincus qu’il faut un programme articulé pour à la fois une conscience citoyenne mais surtout une culture numérique. Aujourd’hui, la population sénégalaise doit être consciente qu’elle a affaire à un océan. Quelque soit ce qu’il déverse au large, s’il y a une marée tout revient à la surface. Pour faire simple, cette grosse mémoire qu’est Internet, les réseaux sociaux n’épargnent aucun type de citoyen et que tout acte commis peut non seulement déstabiliser une société, un pays mais vous pourchasser et vous rattraper.Ces atteintes graves doivent être analysées et appréhendées à juste mesure par les autorités. Des volontaires devraient aussi s’engager et travailler avec les partenaires afin de dérouler des campagnes de sensibilisation pouvant aider à conscientiser la population singulièrement les enfants et leurs parents.Citoyens Numériques est une organisation ouverte et en gestation qui regroupe des compétences variées dans les domaines du droit, des TIC, du journalisme-communication, de la sociologie, de la psychologie, entre autres. Elle se propose d’accompagner les citoyens vers une meilleure compréhension et appropriation de l’Internet et des technologies de tout genre. Elle va s’essayer avec ses différents partenaires de travailler pour l’éclosion d’une culture numérique dans les familles et les écoles sénégalaises.