Commune de Warkhokh (département de Linguère) : Le directeur de l'école viole une élève de 11 ans

Une affaire de viol défraie la chronique dans le département de Linguère, plus précisément dans la Commune de Warkhokh. Le directeur de l'école, pour satisfaire sa libido, n'a trouvé mieux que de violer F.L, élève en classe de CE2.



Les faits remontent au mercredi 26 avril dernier. Le mis en cause M. N, qui loge avec la fillette dans la même demeure, a demandé à l’élève de lui acheter de la glace en lui donnant une pièce de 100 F. A son retour, selon nos sources, le directeur M.N a demandé à F.L de prendre place sur le lit. C'est le moment choisi par l’enseignant pour se jeter sur la fille afin de satisfaire sa libido.



Sans perdre de temps, la pauvre enfant a informé ses parents qui l'ont conduite à la structure sanitaire du village puis à l'hôpital Maguette Lo de Linguère où la gynécologue a confirmé que la fillette a été abusée. Très en colère, les populations ont envahi le domicile pour lyncher M.N. Informés, les limiers de la gendarmerie de Linguère l'ont cueilli avant de le placer en garde à vue dans leurs locaux.



A signaler que certains réfutent la thèse du viol et parlent plutôt d’attouchements. Suite à la plainte déposée par la famille de la jeune fille, M.N, marié et père de quatre enfants, a été déféré au parquet régional de Louga.

EnQuête