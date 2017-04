Commune de Thionck Essyl : L'eau ne coule plus depuis plusieurs jours

A la commune de Thionck Essyl située dans le département de Bignona et village de l'actuel ministre chef de cabinet du président de la République, l'eau de robinet ne coule plus depuis plusieurs jours. Les raisons, la panne du deuxième forage il y a bientôt deux ans, mettant du coup les populations de ladite localité dans des difficultés énormes pour l’acquisition de l'eau potable. Une des localités les plus grandes du secteur, ce chef-lieu de la commune abrite l'unique centre de santé qui polarise plus de 21 villages de l'Arrondissement de Tendouck

Aujourd’hui ce manque d'eau pose le problème non seulement pour les populations mais surtout pour les malades internés dans ce centre de santé. Pour le maire de la commune tous les recours ont été posés au niveau des autorités qui semblent faire la sourde oreille dans cette affaire. Au vu de la situation actuelle, l’état doit prendre des mesures urgentes pour sortir les populations de Thionck Essyl de ce calvaire.