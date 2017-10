Commune de Kaolack : Les cimetières désherbés par MJK-DFS

Ils étaient des jeunes, des femmes et d'autres bonnes volontés épris de justice et de responsabilité qui se sont joint ce weekend au Mouvement MJK/DFS pour donner aux cimentières de la commune de Kaolack un cadre meilleur que celui qu'on leur reconnaissait.

En effet, le mouvement MJK/DFS dirigé par Ousmane Noël Dieng a effectué une visite dans l'ensemble des cimentières de la commune pour démarrer une activité qui selon ces jeunes, sera désormais inscrite dans l'agenda de ce mouvement. Armés de pelle, de râteau, de sabre, de brouette entre autres outils de nettoyage, ils ont tenu à désherber les cimentières de la commune qui étaient à la limite submergé par les herbes pendant la période hivernale. Les cimetières musulman et chrétien de Léona Niassène en passant par celui du camp de garde entre autre, ont reçu ce weekend d'investissement humain la visite de jeunes réunis autour d'un même idéal: rendre les cimentières de la commune de Kaolack beaucoup plus accueillants. Une idée du chargé de mission du ministre Diène Farba Sarr qui s'est lui même investi pour la réussite de cette opération de nettoyage et de désherbage des cimentières qui selon lui n'en est qu'à sa première édition. Un geste salué par les habitants de Kaolack qui déploraient l'état piteux dans lesquels se trouvaient ces lieux...