Commune de Dya : La Cojer lance une caravane de remerciements et distribue des bouilloires, des chaises et des livres à la population

La Cojer communale de Dya participe aux élans de solidarité au profit des habitants de cette localité. Ainsi, à travers une caravane, les membres de ladite structure comptent sillonner les 33 villages que compte cette contrée pour mettre à la disposition des chapelles et des foyers religieux des chaises et des bouilloires.



Sur le plan de l'éducation, la Cojer prévoit de distribuer 1000 livres aux potaches de la localité, a annoncé la coordonnatrice, Ndèye Awa Djimby Diouf.



D'après elle, la caravane aura un double objectif car au delà de son aspect solidaire, elle vise aussi à remercier les populations qui ont permis à la coalition Bby de remporter les dernières législatives dans cette commune sur un score de 90%. C'est pourquoi, des communications seront faites dans ce sens à travers une sensibilisation sur la pertinence du Plan Sénégal Émergent (PSE) en vue de mieux fidéliser les habitants qui, selon la coordonnatrice, se sont toujours intéressés à la politique économique du chef de l'État. "Sur ce même registre, le Dr Cheikh Kanté et d'autres autorités locales telles le maire de la Commune de Dya, Ndiogou Baba Mbodji, Daouda Sow de Thialape, Mbaye Diouf de Ngothie, Babacar Diouf Gaska, Tamsir Guéye de Diockoul, Mansour Dione de Ngomone, seront tous honorés pour avoir apporté leurs contributions à la victoire éclatante de Bby aux législatives de 2017.