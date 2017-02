Commissions administratives paritaires : Viviane Bampassy satisfaite des travaux

Viviane Bampassy a effectué ce matin une visite pour évaluer les travaux des commissions administratives paritaires. La ministre de la Fonction publique a apprécié de visu les travaux et les moyens mis en place pour la promotion du professionnalisme et du mérite, la valeur professionnelle, la performance et l’efficacité de son personnel.