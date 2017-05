Commercialisation illégale de ses chaînes par Excaf : Le Groupe Turner prêt à tout pour faire cesser ces actes de piratage

Le groupe Turner dans une note qui nous a été transmise, dénonce « les pratiques illégales de l’opérateur Excaf au Sénégal ». En effet le groupe, de démentir qu'un accord ou contrat le lierait à l'opérateur sénégalais Excaf.



Ce dernier accuse, le groupe Excaf, en commercialisant depuis plusieurs années « les chaînes CNN International, TCM Cinéma, Cartoon Network, Boing et Boomerang dans ses offres de télévision sans son autorisation », de violer ses droits de propriété intellectuelle et commet des actes de piratage.



Turner, de révéler que malgré de multiples mises en garde, il n’a fait entendre raison à Excaf, et de faire savoir qu’il prendra toutes les mesures nécessaires afin de protéger ses droits de propriété intellectuelle et faire cesser les actes de piratage.