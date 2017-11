Commercialisation de l'arachide : L'État doit 1milliard 500 millions de FCFA à la Copéol

Les révélations ont été faites ce vendredi à Kaolack par le responsable de la collecte et administration au niveau de cette usine.



Venu prendre part au comité régional de développement (Crd), Abdou Aziz Lô, a déclaré ceci aux journalistes. " Il y a une inquiétude qui plane sur la campagne de commercialisation de l'arachide. À une semaine du démarrage de la campagne, l'État nous doit de l'argent de l'ordre d'un milliard 500 millions de nos francs, concernant la subvention de la campagne passée ainsi que la fixation du prix aux producteurs".



Et Abdou Aziz Lô d'être un peu plus clair : " Si toutes les conditions ne sont pas réunies, la Copéol ne pourra pas démarrer la campagne le 1er décembre prochain. Déjà, l'État n'a encore signé aucun protocole avec les huiliers".



Ainsi, à quelques jours de l'ouverture de la campagne de commercialisation de l'arachide, la Copéol table sur une prévision de 100 mille tonnes. Dans le cadre de la contractualisation, des producteurs mettront cette année à sa disposition 20 mille tonnes de graines d'arachide, a informé Mr Lô.



Rappelons que le Crd a été présidé par le gouverneur de Kaolack en compagnie de l'ensemble des acteurs de la filière dont le DRDR intérimaire de Kaolack qui a promis que l'État épongera ses dettes avant le démarrage de la campagne prévue au 1er décembre 2017.