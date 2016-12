Comment savoir que le riz que nous consommons est fait à base de plastique ? Astuce

Voici un phénomène étonnant nous venant de Chine, il semblerait qu’on y produise du riz à base de plastique. Ce riz en plastique n’arrive ni en Amérique ou en Europe mais a déjà commencé son entrée en Afrique en général et au Nigeria en particulier. En effet, il y a de cela quelques heures des sacs de riz en plastiques ont été saisis à Lagos au Nigéria.



Le plastic est fait a base de produits chimiques qui peuvent être très mauvais pour la santé de l’Homme. Ainsi comment est ce que des gens peuvent t-ils fabriquer du riz à base de plastique sachant que celui-ci est mauvais pour notre santé ? Nous vous livrons donc ce matin quelques astuces qui vous permettront de détecter le faux du vrai riz.



Prenez un verre d’eau et jetez-y quelques graines de riz. Remuez, si votre riz est fait à base de plastique, cela remontera à la surface.

Comme autre astuce, prenez une graine de riz et brulez- là. Si c’est un riz fait à base de plastique, vous le saurez grâce à l’odeur.

De plus vous pouvez bouillir votre riz et le laissez 2 à 3 jours dans un récipient. Si au bout de 3 jours votre riz n’est pas collant avec de la moisissure, sachez que cela est un riz fait à base de plastique.

Ces astuces sont très simples à essayer. Prenons soins de notre santé.