Comment l'Etat burkinabé combat le terrorisme

A l'instar du Mali et du Nigeria, le Burkina Faso est confronté au terrorisme dans le nord du pays. Depuis plus d'un an, des attaques sont menées d'abord à Ouagadougou puis vers la frontière avec le Mali, d'où la nécessite pour l'État burkinabé de prendre le taureau par les cornes pour juguler le phénomène. Un enseignant chercheur burkinabè nous donne quelques axes de ce vaste programme de lutte contre le terrorisme.