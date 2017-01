Comme si de rien n'était, Messi et Suarez se font des passes aériennes de 50 m

Il y a quelques jours, Lionel Messi et Luis Suarez avaient touché un drone en plein vol avec un ballon (voir sous l'article).



Sans toucher le sol

Cette fois, les deux stars du Barça ont relevé un nouveau défi: se faire des passes aériennes à plus de 50 mètres sans que le ballon ne touche le sol.



56 mètres

Entre Lionel Messi et Luis Suarez, le petit jeu s'est arrêté à 56 mètres à la suite d'une mauvaise passe de la "Pulga". C'est assez rare pour être mentionné.