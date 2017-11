Comité d'entreprise Apr Poste : Les travailleurs de la Poste répliquent face aux syndicalistes qui ont attaqué le DG

Le Comité d’entreprise/Apr Poste a répondu à l’attaque de syndicalistes de ladite entreprise qui ont vilipendé leur directeur.

Avant d'apporter plus d’éclaircissement sur les accusations dont il a fait l'objet, ils se sont tout d'abord félicité de son travail pour exiger ensuite des syndicalistes, de fournir les preuves de leurs allégations.

Pour terminer, et s'en référant à un récent accord spécial, le Comité d'entreprise/Apr Poste a appelé les syndicalistes à faire preuve d'un peu plus de responsabilité et de rigueur...