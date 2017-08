Comité Régional de Développement d’informations sur l’ISEP de Richard Toll : Le professeur MTN annonce son ouverture en Octobre 2018

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le professeur Mary Teuw Niane a présidé un CRD spécial d’informations sur l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) et d’installation du comité de pilotage à Richard Toll. Cette rencontre a permis de faire la présentation de l’institut, la synthèse de l’atelier de cadrage sur l’offre pédagogique de l’ISEP par le Consultant, la présentation des résultats de l’étude d’impact environnemental et social. Dans son discours introductif, le professeur Mary Teuw Niane a rappelé que l’Institut Supérieur d’Enseignement professionnel de Richard Toll correspond à la vocation de la région et s’inscrit dans les objectifs du Plan Sénégal Emergent visant à faire de la région de Saint-Louis un pôle de développement agro-alimentaire. Mary Teuw Niane a rappelé à l’assistance que cette infrastructure est implantée dans une zone de forte concentration d’activités agricoles avec une forte présence d’entreprises agricoles pouvant accueillir les apprenants en stage, mais également faciliter les déplacements des professionnels devant intervenir dans les enseignements. En présence du gouverneur de la région, du préfet du département de Dagana, du représentant du Conseil départemental, du maire de la Commune Amadou Mame Diop et d’autres acteurs de l’éducation,le ministre de l’enseignement Supérieur n’a pas manqué de souligner que les ISEP ont pour mission d’offrir des programmes professionnels courts (BAC+2 )en fonction de la demande des besoins des milieux socio-économiques et du bassin d’emplois. Ces ISEP, selon le ministre MTN, sont l’expression de la volonté de son excellence le président Macky Sall pour garantir un égal accès à l’enseignement et à la formation pour tous ceux qui en ont besoin. Il poursuit pour dire que cette volonté est aussi adossé sur la nécessité d’élargir la carte universitaire, d’assurer l’équité et l’égalité en matière d’accès et d’orientation vers les formations dont notre économie a besoin .Revenant sur l’installation du comité de pilotage a annoncé qu’il sera créé par arrêté ministériel le 14 novembre 2016 et sa mission fondamentale sera de définir les orientations et de superviser le processus de mise en œuvre du projet. Auparavant, le maire de Richard Toll Amadou Mame Diop s’est félicité pour le choix de cette rencontre de très haute portée pédagogique dans sa commune avant de dire que cet évènement constitue aussi un moment très important pour l’ensemble des autres communes que cet institut va polariser. Le maire de Richard Toll a également remercié le chef de l’Etat et son gouvernement pour toutes les initiatives et particulièrement l’Agence Françaises de Développement (AFD) qui a financé ce projet à hauteur de 7 milliards de frcs cfa a rappelé que l’ISEP de Richard-Toll . le professeur Awa Niang Faye, responsable de l’ISEP de richard Toll , après une brillante présentation de l’infrastructure est revenu largement sur l’importance des ISEP qui sont implantés un peu partout dans le territoire national (Ziguinchor, Bignona, Matam, Thiès, Diamniadio….etc. Au terme de cette rencontre, le ministre de l’enseignement supérieur, le professeur Mary Teuw Niane a mis à profit cette rencontre pour visiter les chantiers de cet institut qui va accueillir ses premiers étudiants en Octobre 2018.