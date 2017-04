Combat de lutte : Sa Thies plus fort que Ness (vidéo)

Le petit frère de Balla Gaye II et pensionnaire de l'école de lutte Double Less, Sa Thies a terrassé Ness de Lansar après moins de 2 minutes de combat.

Sa Thies remporte le drapeau Aly Ngouille Ndiaye et du Djoloff...