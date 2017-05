Collision entre un avion et un camion à l'aéroport de Los Angeles

L'avion venait d'atterrir et roulait sur le tarmac vers son emplacement quand il est entré en collision avec un camion de l'aéroport, qui s'est retrouvé sur le flanc à la suite du choc. L'aile droite de l'avion a été endommagée, selon le Los Angeles Fire Department (LAFD) et l'aéroport.Les huit personnes blessées, sans gravité, sont deux femmes et 6 hommes qui se trouvaient à bord du camion.Le vol provenait de Mexico City.La direction de l'aéroport enquête sur l'incident.