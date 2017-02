Code des marchés publics : Matar Ba plaide pour la compétence de ses agents

Le ministre des sports Matar Ba qui a présidé l’atelier de formation sur les règles et procédure des marchés publics, a plaidé pour un renforcement de capacités afin que les agents assignés à la tache puissent être compétents et en mesure de mener à bien leur mission. Il présidait la cérémonie d'ouverture sur le code des marchés publics destinée aux agents du ministère des sports. Matar Ba s’appuie sur l’information et la sensibilisation pour bien former ses agents...