Coalition Contre la Guerre en Gambie : Une coalition qui risque de motiver Jammeh dans son revirement. (par Babacar Ba)

La Coalition Contre la Guerre en Gambie (CCGG) lancée le mercredi 4 janvier Par Me El Hadji Diouf est une très mauvaise idée en ce sens qu'elle risque de motiver et influencer Yaya Jammeh dans son revirement. Lui faisant croire ainsi qu'il a fait le bon choix en revenant sur sa position après avoir reconnu publiquement sa défaite. A mon humble avis cette coalition n'a pas sa raison d'être, elle risque même de ne pas faciliter la tâche aux institutions habilités à gérer cette crise.



La situation qui prévaut actuellement en Gambien est très sensible et très complexe qui doit être gérée avec beaucoup de diplomatie, oui avec beaucoup de diplomatie ! Il n'est pas donné à n'importe qui d’y intervenir. C'est une affaire d'Etat alors seules les voix autorisées doivent y intervenir notamment les institutions régionales, internationales, les États et leurs représentants.



Aujourd'hui, s'il doit y avoir une intervention militaire ou non , il appartiendra à ces voix autorisées d'en décider l'opportunité et non une simple coalition qui n'a ni la légitimité ni la qualité. Et même à supposer qu'il ait une intervention militaire cela ne veut pas dire que c'est le Sénégal qui serait en guerre contre la Gambie, non se serait la CEDEAO en tant que institution régionale contrairement à ce qu'on fait croire aux sénégalais. Je pense qu'il est tant que le Président de la République Macky SALL recadre Me El Hadji Diouf avant qu'il soit trop tard, il en fait trop, il est dans toutes les sauces. Je ne sais pas les raisons de ses agissements sur cette affaire mais il y a de quoi s'inquiéter.



J'invite solennellement le Président de la République à dissoudre dans les meilleurs délais cette coalition inopportune.







Babacar Ba, Juriste Consultant

Président Forum du Justiciable