Clôture de la régionale de l'école de base à Matam : Abdou Karim Sall jette les bases d'un système éducatif performant à Orkadiéré

Orkadiéré a été choisie cette année pour abriter les festivités de la cérémonie de clôture de la semaine nationale de l'école de base dans la région de Matam.Dans la foulée, le choix a été porté sur son digne fils Abdou Karim SALL pour en être l'invité d'honneur. Vu l'importance de l'événement qui avait pour cadre l'enceinte de l'école 2 d'Orkadiéré, le DG de l'ARTP, toutes activités cessantes, s'est personnellement déplacé dans son village natal, en compagnie d'une forte délégation, pour assister à la cérémonie qui, pour la petite histoire, était très riche en couleurs, animation et ambiance.Ayant fait ses études primaires à Orkadiéré, Abdou Karim SALL a dit à qui veut l'entendre qu'il ne peut pas ne pas accompagner le secteur éducatif dans sa localité d'origine. Dans son discours, il a dans un premier temps, fait l'état des lieux concernant ses nombreuses réalisations en faveur de l'école à Orkadiéré, avant de promettre beaucoup de choses intéressantes pour booster le secteur éducatif local. "Et tout cela, je le fais par devoir de fils de la localité, et mieux, pour mes neveux, nièces, fils, petit-fils etc.", justifie t-il. Hormis les 2 salles de classe qu'il a construites et même déjà réceptionnées ce samedi pour désengorger le lycée d'Orkadiéré, Abdou Karim SALL a offert 200 tables bancs à répartir entre les différents établissements scolaires de la place. Aussi, promet-il de financer la construction du mur de clôture de l'école 1 du village où il a débuté son cursus scolaire et annonce, pour ce dimanche même, la cérémonie de la pose de la première pierre. Et avant l'ouverture prochaine des classes, les travaux devraient finir. Et c'est pas tout ! Ainsi, pour soulager notamment les difficultés des parents d'élèves, Abdou Karim SALL octroie une bourse aux deux meilleurs élèves d'Orkadiéré pour le prochain concours de l'entrée en 6ème. Il a promis également de donner chaque année une aide scolaire aux deux potaches de CM2 qui se seront le plus illustrés parmi leurs camarades. Cerise sur le gâteau, le DG de l'ARTP révèle que le village d'Orkadiéré va avoir bientôt sa Case des Tout-Petits. La pose de la première pierre étant prévue avant la fin de l'année. "Et pour cela, j'ai déjà l'assurance de la Directrice de l'Agence Nationale de la Case des Tout-Petits et de la Petite Enfance, Mme Thérèse Faye DIOUF", rassure M. Abdou Karim SALL. Les autorités administratives, académiques, religieuses et coutumières présentes à cette cérémonie de clôture de l'école de base dans la région de Matam, le corps enseignant et les élèves, ont tous magnifié ces gestes de haute portée pédagogique du Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications.Envoyé spécial de Dakar Actu à Orkadiéré.