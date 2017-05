Clôture de la 21e édition de la SNEB à Rufisque : « Les conclusions des assises ne sont pas rangées dans les tiroirs, elles sont entrain d’être mis en œuvre » (Ministre)

L’école élémentaire El hadji Moussa DIALLO, de l’IEF de Rufisque comme a abrité la cérémonie de clôture de la 21e édition de la Semaine national de l’école de Base (SNEB). Ouvert à Matam, l’édition 2017 avait pour thème « L’utilisation des langues nationales dans l’élémentaire, facteur d’amélioration des performances scolaires ». Sur cette question de l’utilisation des langues, l’ONG ARED a accompagné l’Etat du Sénégal en mettant à sa disposition 446 000 exemplaires de livrets en Français, Wolof et Puular, qui seront distribués à 263 000 élèves du CI au CM2. Après avoir remis symboliquement des livrets à l’IEF de Rufisque commune, M. El Ndiogou DIONE, le Ministre de l’Education Nationale, M. Serigne Mbaye THIAM, a vivement remercié tous les partenaire de l’école Sénégalaise. Sur la question de l’utilisation des langues nationales, le ministre dira que « l’Etat du Sénégal est prêt pour une mise à l’essai, mais il faut une très large concertation ». Parce que « tout ce qui touche à la culture, donc aux langues nationale, sont des questions extrêmement sensible. »C’est dire qu’il faut faire en sorte qu’aucune langue ne soit lésée. A ceux-là qui pensent que les conclusions des assises sont jetées dans les poubelles, le ministre rassure « les conclusions des assises ne sont rangées dans les tiroirs. Elles sont entrain d’être mis en œuvre, et nous y travaillons tous les jours »