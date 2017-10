Classement Fifa : les Lions gagnent un rang

(APS) – L’équipe nationale de football du Sénégal, victorieuse (2-0) de celle du Cap Vert le 7 octobre dernier, a grimpé d’une place dans le classement Fifa de ce mois passant de la 33-ème à la 32-ème position, indique l’instance mondiale, ce lundi.



Les Lions restent toutefois 3-ème en Afrique derrière les Aigles de Carthage de Tunisie qui sont allés gagner (4-1) à Conakry devant le Syli national et les Pharaons d’Egypte qui ont obtenu leur ticket pour Russie 2018 à la faveur d’un succès 2-1 à domicile contre les Diables Rouges du Congo.



La fenêtre internationale jouée en ce mois d’octobre a d’ailleurs beaucoup impacté ce classement d’octobre qui profite aux Nations européennes et sud-américaines qui ont joué deux rencontres internationales.



La zone UEFA a placé 6 sur 10 dans le Top 10 mondial dominé par l’Allemagne suivie du Brésil et du Portugal en 3-ème position.



Au contraire, les représentants de la zone CAF (Confédération africaine de football) ont disputé une seule rencontre lors de la 5-ème et avant dernière journée des éliminatoires.



Le succès contre la Guinée a permis à la Tunisie de devenir numéro 1 africain et 28-ème mondiale. L’Egypte est 2-ème africain et 30-ème mondial.



Le Sénégal est 3-ème et 32-ème mondial, la RD Congo 4-ème africain et 35-ème mondiale et le Nigeria occupe la dernière place du Top 5 africain.



Les Super Eagles sont, avec les Pharaons, les deux seules équipes africaines qualifiées à la Coupe du monde à l’issue de la 5-ème journée.



Le classement FIFA tient compte des résultats enregistrés par chaque sélection sur les 4 dernières années, les plus récents bénéficiant toutefois des coefficients les plus importants.



Dans ce classement, les points sont calculés en fonction de l’importance du match (amical, match de qualification à la CAN, au Mondial, à la phase finale de CAN et à la Coupe du monde), de la valeur de l’adversaire selon son classement mondial et du coefficient de sa confédération.



Le prochain classement sera publié le 23 novembre prochain.