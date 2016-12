Classement Fifa, cas Sadio Mané, les absents et retour : Les moments forts de la conférence de presse d’Aliou Cissé

Classement Fifa

Six matchs, six victoires c’est honorifique. J’entends beaucoup de gens dire que l’on est favori, nous irons là bas pour défendre nos chances et les couleurs de notre pays et jouer sur les valeurs de notre pays. Les éliminatoires de la CAN c’est fini, nous allons maintenant vers une phase finale, faire un bon parcours durant les éliminatoires ne vous garantit pas la même chose en phase finale. C’est à nous de faire en sorte que ce que le groupe a emmagasiné comme expérience lors de ces déplacements périlleux soient convertis. Maintenant il faut que l’on arrive à mettre cette expérience au Gabon. Mais je n’accorde pas trop d’expérience à ce classement, il peut varier, aujourd'hui nous sommes en tête, mais on ne se focalise pas trop sur ça. Entre être Champion d’Afrique et être numéro 1 moi je choisirai être champion d’Afrique.



Repositionnement de Mame Biram Diouf à Stoke City

Je suis sûr que Mame est capable de jouer sur le côté droit, et j’ai eu à un moment donné à le positionner à ce poste là, certains m’ont pris pour un fou. Lorsqu'il évoluait à Manchester il jouait à ce poste là. Au delà du positionnement de ce joueur, c’est l’état d’esprit qu’il y met. Un garçon peut vous dire « Oui coach, je peux jouer à un poste pour ne pas vous frustrer » mais c’est le contenu qu’il met dedans qui est important. Je suis heureux de le voir évoluer dans le système de Stoke, qu’il comprenne que ce qu’il fait là-bas il est capable de le faire en équipe nationale du Sénégal



Problèmes rencontrés lors de la confection de la Liste

Tout y était, il y a le talent, il y a la forme du moment, il y a l’état d’esprit. En confectionnant une liste c’est tous ces ingrédients là qu’il faut mettre dedans. C’est une liste assez équilibrée avec une polyvalence au niveau de certains joueurs, ce qui est assez important. J’ai un groupe de qualité mais qui est très compatible. Nous pouvons faire quelque chose de très bien. On a beaucoup de milieux, la qualité des uns et des autres n’est pas si différent que ça. Ils se valent à peu prés tous, ils sont capables d’évoluer sur plusieurs systèmes en amenant des joueurs différents au fur et à mesure des matchs. Il y a possibilité de changer ce milieu et cela aussi c’est intéressant



Trop d’exigences pour Sadio Mané

Je vous ai toujours dit que j’évitais de faire des cas personnels en équipe nationale. Sadio Mané est libre en équipe nationale. A Liverpool il joue dans un 4-3-3, c’est un garçon libre et c’est cette liberté que l’on essaie de lui donner. Il est comme tous les grands joueurs des grandes nations, il est surveillé. Cela était le cas pour El hadj Diouf, Drogba. Ils sont attendus, c’est à eux de faire des efforts pour trouver autre chose. C’est à leurs coéquipiers de les aider aussi pour qu’eux par la suite puissent porter l’équipe. Je pense que Sadio Mané il doit être aidé. Cette liberté dans le jeu il l’a, il sait qu’il peut se déplacer mais tout ce qu’il fait, il doit le faire pour l’équipe



Retour de Cheikh Mbengue et absence de Sankharé

Je renouvelle ma conviction de dire que l’équipe nationale n’est fermée à personne. Cheikh y était il est revenu, Younousse y était, il n’est pas présent. J’attends de Cheikh Mbengue son expérience dans ce groupe c’est sa troisième Can, et que le moment où l’équipe a besoin de lui, il doit répondre présent. Il n’y a pas de favoritisme entre l’équipe actuelle et la génération de 2012, c’est une sensation que l'on a de l’extérieur, mais le groupe vit bien. Je sais que ce sont des garçons ambitieux et qui ont envie de réussir quelque chose pour leur nation.



Difficultés de la Can

Elle n’est jamais facile, la meilleure équipe du monde peut être l’Allemagne et le Barca en club, mais je ne suis pas sûr que ces deux précités peuvent venir jouer la CAN et la gagner. On a des générations qui se sont enchainées et on doit se poser la question de pourquoi le Sénégal ne gagne pas la CAN. Et sur le plan mental, il faut que l’on y soit un peu plus et savoir que les conditions qu’ils ont en place en Europe ne sont pas les mêmes.