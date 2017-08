Classement Fifa : Le Brésil de Neymar de retour au sommet

Il y a eu peu de matches internationaux lors du mois de juillet et donc peu de changement au classement Fifa. Mais le leader change de visage. La faute aux points acquis au dernier Euro et au dernier mondial qui perdent de la valeur. Le Brésil retrouve la tête, un mois après l’avoir laissée à l’Allemagne (2e). L’Argentine complète le podium (3e).Juste derrière, on retrouve deux nations européennes qui pointent au plus haut classement de leur histoire : la Suisse est quatrième, la Pologne cinquième. La Belgique gagne une place (9e) et fait glisser la France au dixième rang.