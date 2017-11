Classement FIFA : les Lions s’emparent de la première place africaine

L’équipe du Sénégal, qui a bouclé les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 par deux victoires contre celle de l’Afrique du Sud, a viré en tête des équipes africaines selon le dernier classement FIFA publié ce jeudi par l’instance dirigeante mondiale du football.



"Les Lions profitent de leur première qualification pour la Coupe du Monde depuis 2002 pour atteindre le 23ème rang, soit le meilleur classement de leur histoire", écrit la FIFA sur son site.



"Le Sénégal est désormais la nation africaine la mieux classée, ayant doublé deux autres qualifiés de la CAF pour Russie 2018 : la Tunisie (27ème, plus 1) et l’Égypte (31ème, moins 1)", poursuit la même source.



En dépit de son élimination du Mondial 2018, la RD Congo, vainqueur de la Guinée 3-1 lors de la dernière journée des éliminatoires, se classe 36e et fait mieux que le Maroc par exemple (40-ème), qui est allé gagner à Abidjan 2-0 contre la Côte d’Ivoire lors de la dernière journée.



Les cinq premiers du classement mondial - l’Allemagne, le Brésil, le Portugal, l’Argentine et la Belgique - conservent tous leur rang de l’édition d’octobre, mais devront en revanche faire attention à l’Espagne, qui occupe désormais la sixième place après avoir dépassé la France et la Pologne.



Les modalités de ce classement FIFA tiennent compte des résultats enregistrés par chaque sélection sur les 4 dernières années, les plus récents bénéficiant toutefois des coefficients les plus importants.



Dans ce classement, les points sont calculés en fonction de l’importance du match (amical, match de qualification à la CAN, au Mondial, à la phase finale de CAN et à la Coupe du monde), de la valeur de l’adversaire selon son classement mondial et du coefficient de sa confédération.