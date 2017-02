Classement FIFA : le Sénégal désormais deuxième africain, l’Algérie et la Côte d’Ivoire dégringolent !

Le classement FIFA pour le mois de février vient d'être publié. L’Egypte devient première nation africaine au classement Fifa devant le Sénégal qui est 31 eme mondial.

Le Cameroun, vainqueur surprise, signe ainsi la meilleure progression. Les Lions Indomptables de Christian Bassogog, élu meilleur joueur du tournoi continental, ont gagné 29 places, se hissant à la 33e position. L’Égypte, finaliste malheureuse, se classe elle 23e, avec une progression de 12 places.

Déconvenues pour l’Algérie et la Côte d’Ivoire



La RD Congo et le Burkina Faso, auteurs de bons parcours, en ont eux aussi profité pour gagner quelques places (respectivement +12 et +15). Le Gabon, malgré son élimination au premier tour à domicile, grimpent à la 87e position, soit une progression de 21 places pour Pierre-Emerick Aubameyang et les Panthères.

La Côte d’Ivoire et l’Algérie, éliminées au premier tour de la CAN, ont elles connu une sérieuse chute. Les Éléphants de Michel Dussuyer, désormais 47e, ont ainsi perdu 13 places, la pire régression du top 50. Les Fennecs, eux, dégringolent, perdant 11 places. Riyad Mahrez et ses partenaires sont désormais 50es...

Le classement FIFA au 9 février :



- 1. Argentine - 1635 points (-)

- 2. Brésil - 1529 (-)

- 3. Allemagne - 1433 (-)

- 4. Chili - 1386 (-)

- 5. Belgique - 1371 (-)

- 6. France - 1313 (+1)

- 7. Colombie - 1304 (-1)

- 8. Portugal - 1240 (-)

- 9. Uruguay - 1195 (-)

- 10. Espagne - 1168 (-)

...

- 23. Égypte - 881 (+12)

- 31. Sénégal - 799

- 33. Cameroun - 796 (+29)

...

- 47. Côte d’Ivoire - 662 (-13)

...

- 50. Algérie - 687 (-11)