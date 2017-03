Classement FIFA du mois de mars : Le Sénégal deuxième africain et 28ème mondial

La FIFA a dévoilé ce jeudi son classement mensuel des nations pour le mois de mars. Avec seulement quatre matchs internationaux disputés ces dernières semaines, aucun changement n’est à signaler dans le Top 10 mondial toujours dominé par l’Argentine. Pas d’évolution non plus pour le podium africain avec l’Egypte toujours en tête devant le Sénégal et le champion d’Afrique camerounais.

Notons tout de même que les Pharaons intègrent le Top 20 mondial. Juste en-dessous, le Burkina Faso double la Tunisie et la RDC pour se hisser au 36e rang mondial, le meilleur classement de son histoire ! Les matchs amicaux programmés en fin de mois devraient déboucher sur des changements plus conséquents le mois prochain. Les Lions eux gagnent trois places passant de la 31 ème à la 28e place mondiale entre février et Mars.



- Le top 20 africain



1. Egypte (20e)

2. Sénégal (28e)

3. Cameroun (32e)

4. Burkina Faso (36e)

5. Tunisie (37e)

6. RDC (38e)

7. Nigeria (41e)

8. Ghana (43e)

9. Côte d’Ivoire (47e)

10. Maroc (49e)

11. Algérie (50e)

12. Mali (61e)

13. Afrique du Sud (62e)

14. Bénin (66e)

15. Guinée (70e)

16. Ouganda (74e)

17. Cap-Vert (77e)

18. Congo (78e)

19. Guinée Bissau (80e)

20. Gabon (87e)





