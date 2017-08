Classement FIFA : Le Sénégal est devancé par la RD Congo et occupe la troisième place

La RD Congo occupe désormais la deuxième place du classement au détriment des Lions du Sénégal qui se retrouvent recalés à la troisième marche du podium des meilleures équipes africaines.



Les lions ont donc perdu leur deuxième position et sont devancés par les Léopards de la République Démocratique du Congo. Sur le plan mondial, le le Brésil a repris les commandes et garde sa première place.





Le Sénégal occupe la 31e position et reste devant la Tunisie (34e).



Ci-après le Top 20 africain :



1- Egypte (25e mondial)



2- RD Congo (28e)



3- Sénégal (31e)



4- Tunisie (34e)



5- Cameroun (35e)



6- Nigeria (38e)



7- Burkina Faso (47e)



8- Algérie (48e)



9-Ghana (50e)



10-Côte d’Ivoire (54e)



11- Maroc (60e)



12- Mali (65e)



13- Afrique du Sud (66e)



14- Guinée (67e)



15- Ouganda (73e)



16- Sierra Leone (76e)



17- Congo (81e)



18- Kenya (82e)



19- Libye (83e)



20- Mauritanie (86e)