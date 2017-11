Classement FIFA/Afrique : Les Lions assurés de terminer à la première place

Des changements en vue dans le classement des meilleures équipes nationales du mois de novembre. Les résultats des récentes confrontations des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 vont certainement impacter sur le prochain classement, qui sera publié ce jeudi 23 novembre. Si l’on se fie aux derniers calculs de la FIFA, les 5 pays africains qualifiés pour le mondial Russe sont assurés de grimper. Il s’agit du Nigéria, de la Tunisie, du Maroc, de l’Egypte et du Sénégal.

Vainqueur à l’aller (2-0) et au retour (2-1) de l’Afrique du Sud, les Lions de la Téranga sont assurés de se hisser en tête du classement FIFA-Afrique du mois de novembre. Ils devraient en effet se situer entre 723 et 864 points. Ce qui leur permettra de caracoler en tête du classement africain (31e mondial). Avec 4 victoires, 2 nuls et 0 défaite, les hommes de Aliou Cissé ont fait un parcours sans faute lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. L’Egypte et la Tunisie sont annoncés 34e et 35e sur le plan mondial.

Au dernier classement, le Sénégal était installé à la 32e place mondiale et 3ème en Afrique.