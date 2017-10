Classement FIBA - Les Lions 3ème en Afrique et 36e au niveau Mondial !

Une petite régression des Lions qui perdent cinq places au niveau mondial, mais restent sur le podium africain en compagnie du Nigéria (1er) et de l’Angola (2e). Les Lions classés troisième au dernier championnat d’Afrique sont cependant devant le vainqueur de l’AfroBasket 2017, la Tunisie, classée 4e.



Les six autres nations qui composent le Top 10 africain sont : L’Egypte, la Cote d’Ivoire, le Maroc, le Cameroun, le mali et la Centrafrique.





Au classement mondial, ce sont les Etats-Unis qui arrivent en tête, suivi de l’Espagne et de la Serbie. Les Bleus de France occupent la quatrième place.







