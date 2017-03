Clash entre le pouvoir et Walf : À l’origine, une facture de 242 millions qui date de… Wade

Samedi dernier, le Pdg de Wal Fadjri avait organisé ce qu’on peut qualifier de meeting politique dans les locaux de son groupe de presse, rassemblant les opposants les plus irréductibles au régime du Président Macky Sall. Rencontre au cours de laquelle, il avait fait part de la volonté du pouvoir d’œuvrer à la fermeture de son entreprise en lui réclamant le paiement de redevances télés indues.

Pour finir, Sidy Lamine Niass avait annoncé son intention d’organiser une marche sur le Palais de la République. Sous l’ancien régime avec qui il était en bisbilles, il avait initié une manifestation de protestation au niveau de la Place de l’Indépendance.

Samedi, ses propos avaient provoqué la réplique immédiate et énergique du Ministre Secrétaire d’Etat à la Communication.



Demain, une rencontre de clarification est prévue avec l’Artp



Dakaractu est cependant en mesure d’affirmer qu’il risque d’y avoir plus de peur que de mal. Autrement dit, on n'assistera pas à une énième confrontation entre le groupe de presse et le pouvoir.

En effet, le Ministre de la Culture et de la Communication, le Secrétaire d’Etat à la Communication, et le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et Postes (Artp) ont reçu audit ministère Sidy Lamine Niass. Une rencontre longue de plus de trois heures de temps qui a permis aux deux parties de circonscrire le problème qui remonte à… l’ancien régime.

En clair, le nœud du problème réside dans une facture de l’Artp d’un montant de 242 millions de francs Cfa émise le 24 février 2011, mais qui serait indue, selon le Pdg de Wal Fadjri convaincu que c’était juste une manœuvre, dans une autre époque pour fermer son entreprise. Et ce montant constitue plus de cinquante pour cent du total des redevances que l’Artp est en droit de réclamer à Wal Fadjri : 463 millions de francs Cfa.

Face à cette contestation, la partie étatique a convenu de revoir les dirigeants de Wal Fadjri, demain, le temps que les services techniques de l’Artp éclairent sur le fondement de cette facture qui remonte à six ans.