Clash à l’Assemblée entre le PM et Barth Dias : « Koufi thieupi thieupi fi guamay fékk » (Moustapha Niasse)

Les questions orales des députés au Premier ministre Mouhamed Dionne ont été houleuses par moment, surtout lorsqu’il a été question d’évoquer la mairie de Dakar, et la caisse d’avance qui vaut à Khalifa Sall un séjour en prison. En effet le Premier ministre répondant à une question du député Moustapha Diakhaté sur le sujet, a laissé entendre « qu’il n’existe pas de caisse politique dans ce pays ». Moment choisi pour Barthélémy Dias pour « objecter ». Ce que ne laissera pas faire le Président de l’Assemblée nationale.

« Vous ne pouvez pas intervenir, vous violez le règlement intérieur. Pour prendre la parole on la demande. Demandez la parole. Vous n’avez pas le droit de demander la parole. Asseyez-vous je vous en prie, au nom de tous les députés je vous le demande ».

« Ici ce n’est pas le tribunal pour la mairie de Dakar, nous sommes à l’Assemblée nationale » rétorquera Dias.

« Regardez, lisez le règlement intérieur, lisez les articles 53,54, 55, 56 et 57 » lui lancera Niasse.

« Je ne vais pas vous les appliquer parce que je vous respecte en tant que député. Si je les applique vous quittez la salle ».

Suffisant pour que Barthélémy Dias quitte la salle sous les huées de ses collègues.

Le président de l’Assemblée nationale qui n’avait semble t-il pas digérer cet affront de Dias, a par la suite indiqué aux autres députés que jamais il n’exclura de député quand bien même la loi le lui permet.

« J’ai assez d’autorité pour ne pas en arriver à cela. Mais kouffi thieupi thieupi, fi guamay fékk » (celui qui dévie me trouvera sur son chemin) a-t-il lancé dans un tonnerre d’applaudissements.