" Cissé Lo est l'expression vivante de la plus mauvaise législature de l'histoire du Sénégal " (Abdoulaye Fall, porte parole du PTP )

Mr. Abdoulaye Fall porte parole de la coalition " Leral " dirigée par Me El Hadj Diouf était face à la presse ce mercredi 7 Juin 2017, pour répondre aux accusations du vice président de l'Assemblée, Moustapha Cissé Lo. Il a aussi parlé de sa coalition et de ses attentes concernant les législatives qui se profilent à l'horizon. Pour lui, les sénégalais ne doivent pas se tromper en élisant des députés " médiocres " qui ne défendent pas le peuple, qui ne sont là que pour leurs propres intérêts.



Il rappelle que Me El Hadj Diouf est considéré par les populations comme le meilleur député de cette législature, il est toujours du côté des citoyens et du Sénégal.

" Cissé Lo est l'expression vivante de la plus mauvaise législature de l'histoire du Sénégal ", a déclaré ce mercredi 7 juin 2017, Abdoulaye Fall, qui s'exprimait devant la presse après la sortie du vice président de l'Assemblée nationale. Il poursuivra en affirmant que le président Macky Sall est entouré de mauvais députés qui ne connaissent pas leur rôle de parlementaire. Concernant les factures d'entretien des véhicules de l'Assemblée nationale, Mr. Fall persiste et signe, c'est bel et bien dans la rubrique comptable " entretien " que doivent figurer les sommes dépensées, Me El Hadj Diouf a emmené des preuves convaincantes. Au lieu d'emmener des réponses exactes, Mr. Cissé Lo raconte des histoires et si ce n'était pas vrai, ils n'ont qu'à saisir la justice martèlera t-il, tout en précisant que le deuxième questeur de l'Assemblée nationale a révélé la verité des prix de cette prestation et il y a bien eu une surfacturation.

Le porte parole de la coalition pense que le Président Macky Sall est très mal entouré, ses proches ne peuvent pas traduire sa vision et prévient-il, il risque de faire un seul mandat comme Sarkozy. Il soutient que le peuple a un niveau insoupçonné par cette classe politique dont Cissé Lo. Les citoyens savent qui est qui, Me El Hadj Diouf n'est pas son égal, il a été reconnu comme défenseur du bas peuple, il se bat pour que tous les citoyens aient leur place dans un Sénégal démocratique, il ne se fatigue jamais pour défendre les causes justes, toujours du côté de la verité. A le croire, Me Diouf est un homme de principe et incarne l’espoir du Sénégal, contrairement à Cissé Lo qui passe tout son temps à insulter les gens...