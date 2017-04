Cissé Lo au meeting des femmes de Benno : « Nous allons mener la guerre pour la reconquête de Dakar…»

Les femmes de Benno Bokk Yakaar étaient en meeting de remobilisation à Liberté 1. Une occasion pour préciser leur niveau d’engagement pour la reconquête de Dakar, « équivalent à une guerre », selon le député Moustapha Cissé Lo.

« Nous sommes en meeting de remobilisation des troupes, nous devons nous engager et savoir que nous allons vers une bataille, même une guerre pour la reconquête de Dakar. Nous avons perdu les élections locales ici, et on nous a battus aussi lors des élections du HCCT. Aujourd’hui il s’agit de remobiliser nos troupes afin de reconquérir Dakar et ce n’est pas impossible. Nous allons nous engager, et nous battre. Nous allons défier la coalition Manko » a-t-il dit.

Le tonitruant parlementaire, n’a pas manqué de jeter une pierre dans le jardin de l’opposition. Allant même jusqu’à leur proposer de rapatrier « leurs espoirs » de victoire à savoir Karim Wade et son père, l’ancien Chef de l’Etat Abdoulaye Wade.

« Pourquoi hésiter, pourquoi Karim Wade attend la Présidentielle ? Pourquoi il ne présente pas Idrissa Seck ? Posez-vous la question. Nous devons rester soudés, mobilisés et nous vaincrons » a réaffirmé Cissé Lo.

Sur le choix des têtes de listes départementales, Cissé Lo a rappelé que cela appartient aux plénipotentiaires de Benno qui vont en discuter, « mais il s’agit pas d’être tête de liste de Benno mais plutôt de se battre avec ceux qui seront sur la liste nationale » a-t-il conclu.